بافل طالباني: لن نكون جزءا في تشرذم العراقيين وتعطيل العملية السياسية

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، اليوم الثلاثاء، أن حزبه لن يكون جزءا في "تشرذم العراقيين وتعطيل العملية السياسية".

جاء ذلك خلال استقباله في منزل "مام جلال" بالعاصمة بغداد التي يزورها حالياً، الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، وعضو المكتب السياسي للحركة النائب دريد جميل، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز.

وأوضح البيان، انه جرى خلال اللقاء الذي حضره عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي درباز كوسرت رسول وعضو المكتب السياسي خالد شواني، تبادل الآراء حول التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية وتوحيد الجهود لحل المشكلات التي تواجه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وشدد الجانبان في الاجتماع على اللجوء إلى الخطوات الدستورية والتوصل إلى اتفاق سياسي في إطار المصلحة العامة وبعيدا عن الإقصاء.

وأوضح بافل طالباني، وفق البيان، أن الاتحاد الوطني كما في السابق سيكون حريصا على توحيد القوى والأطراف السياسية ولن يصبح جزءا في تشرذم العراقيين وتعطيل العملية السياسية قائلا: "نريد أن نشكل جميعا حكومة خدمية وفاعلة تكون استجابة لمعالجة المشكلات الحالية وتكون قادرة تعزيز دعائم الدولة".