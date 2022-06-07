سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بافل طالباني: لن نكون جزءا في تشرذم العراقيين وتعطيل العملية السياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-06-07T19:08:06+0000
بافل طالباني: لن نكون جزءا في تشرذم العراقيين وتعطيل العملية السياسية

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، اليوم الثلاثاء، أن حزبه لن يكون جزءا في "تشرذم العراقيين وتعطيل العملية السياسية".

جاء ذلك خلال استقباله في منزل "مام جلال" بالعاصمة بغداد التي يزورها حالياً، الأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، وعضو المكتب السياسي للحركة النائب دريد جميل، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز.

وأوضح البيان، انه جرى خلال اللقاء الذي حضره عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي درباز كوسرت رسول وعضو المكتب السياسي خالد شواني، تبادل الآراء حول التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية وتوحيد الجهود لحل المشكلات التي تواجه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وشدد الجانبان في الاجتماع على اللجوء إلى الخطوات الدستورية والتوصل إلى اتفاق سياسي في إطار المصلحة العامة وبعيدا عن الإقصاء.

وأوضح بافل طالباني، وفق البيان، أن الاتحاد الوطني كما في السابق سيكون حريصا على توحيد القوى والأطراف السياسية ولن يصبح جزءا في تشرذم العراقيين وتعطيل العملية السياسية قائلا: "نريد أن نشكل جميعا حكومة خدمية وفاعلة تكون استجابة لمعالجة المشكلات الحالية وتكون قادرة تعزيز دعائم الدولة".

 

related

بمعزل عن الوفد المشترك .. طالباني في بغداد لحسم منصب الرئيس فهل ينجح؟

Date: 2022-01-09 07:21:34
بمعزل عن الوفد المشترك .. طالباني في بغداد لحسم منصب الرئيس فهل ينجح؟

الاتحاد الوطني الكوردستاني يبدأ جولة في بغداد لإقناع الأطراف بترشيح برهم صالح

Date: 2022-01-11 06:57:18
الاتحاد الوطني الكوردستاني يبدأ جولة في بغداد لإقناع الأطراف بترشيح برهم صالح

بافل طالباني يصل بغداد لمناقشة ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية

Date: 2022-01-24 19:52:53
بافل طالباني يصل بغداد لمناقشة ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية

العامري يحث قطبي كوردستان على حل الخلافات: ينعكس على كل العراق

Date: 2022-01-27 15:07:43
العامري يحث قطبي كوردستان على حل الخلافات: ينعكس على كل العراق

الإطار الشيعي يقدم للاتحاد الوطني رؤيته لتحقيق "التوازن السياسي"

Date: 2021-12-22 14:39:56
الإطار الشيعي يقدم للاتحاد الوطني رؤيته لتحقيق "التوازن السياسي"

"اليكتي": خلاف الرئاسة لن يفكك حلفاً استراتيجياً عمره 30 عاماً مع "البارتي"

Date: 2022-02-09 07:33:03
"اليكتي": خلاف الرئاسة لن يفكك حلفاً استراتيجياً عمره 30 عاماً مع "البارتي"

الاتحاد الوطني يقدم تقريراً للحكومة الاتحادية بشأن متنازع عليها

Date: 2020-02-15 10:58:20
الاتحاد الوطني يقدم تقريراً للحكومة الاتحادية بشأن متنازع عليها

قيادات شيعية تفتح خط بغداد- السليمانية لاحتواء تصادم مسلح بين قيادات الاتحاد الوطني

Date: 2021-08-03 10:28:30
قيادات شيعية تفتح خط بغداد- السليمانية لاحتواء تصادم مسلح بين قيادات الاتحاد الوطني