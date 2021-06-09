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بافل طالباني: رئاسة الجمهورية حصتنا وصالح مرشحنا

Category: سیاسة

Date: 2021-06-09T21:36:06+0000
بافل طالباني: رئاسة الجمهورية حصتنا وصالح مرشحنا

شفق نيوز/ أكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، يوم الأربعاء، أن الرئيس العراقي برهم صالح، هو مرشح الاتحاد "الأوحد" لرئاسة الجمهورية.

حديث طالباني يسبق مشهد الانتخابات المبكرة بأربعة أشهر، مع بروز تحركات قد تفضي لتأجيلها، وترحيلها لموعدها المقرر في نيسان 2022.

كما يدور الحديث عن محاولة أطراف سياسية إجراء تغيير في الرئاسات الثلاث في حال ثبت ترحيل الانتخابات المبكرة لموعد آخر.

وذكر طالباني، في تصريح بثته فضائية الشرقية، تابعته وكالة شفق نيوز، أن "رئاسة الجمهورية حصة الاتحاد الوطني، والاتحاد مصر على ترشيح برهم صالح للمنصب".

وأضاف أن "برهم صالح هو أحد طلبة مام جلال، كما أنه بارع في عمله، إذ استطاع خدمة العراق في وضع صعب للغاية".

وتسلم الاتحاد الوطني الكوردستاني، منصب رئاسة الجمهورية لدورات متعددة عبر جلال طالباني، وفؤاد معصوم، وآخرها برهم صالح الذي تسلم المنصب عقب انتخابات 2018 التشريعية، بعد منافسة قوية من فؤاد حسين مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني حينها.

وتشير مصادر مطلعة، إلى أن الحزب الديمقراطي يفكر هو الآخر، بتقديم مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.

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