بافل طالباني: التحالف الدولي ليسوا غزاة.. وعلى أمريكا استيعاب العلاقة مع إيران

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، يوم الاثنين، أن التحالف الدولي في العراق "ليسوا غزاة"، في حين دعا الولايات المتحدة لاستيعاب "الشراكة الجيدة" بين العراق وإيران.

وقال بافل طالباني، خلال ملتقى الرافدين للحوار المنعقد حاليا في بغداد، إن تدهور الوضع الامني في العراق بالاونة الاخيرة جاء نتيجة رفض الوجود الامريكي على الاراضي العراقية، مشيرا إلى أن استغلال امريكا وجودها لضرب اهداف عراقية للدفاع عن مصالحها يهدد أمن البلد.

وأضاف، أنه على الحكومة العراقية ان تركز مجهوداتها لمتابعة الملف الأمني.

ورأى، بافل طالباني، أن هناك حاجة لاستيعاب فكرة ان القوات الامريكية الموجودة ضمن التحالف الدولي ليسوا بالغزاة، وعلينا أن نشعرهم بالأمان ايضاً.

كما أشار إلى أن إيران تعد شريكاً جيداً للعراقيين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعلى الولايات المتحدة ان تستوعب هذه العلاقات مادامها تصب في مصلحة العراق.

وعن العلاقة بين اربيل وبغداد، أكد بافل طالباني، "اذا كانت علاقتنا قوية مع بغداد لكانت الاوضاع افضل في الاقليم".

وبالنسبة للقضية الفلسطينية، قال بافل طالباني: :انا لا أؤيد اي عنف يصيب المدنيين من الجانبين، ويجب ايقاف الهجمات البربرية التي يقودها نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني، معتبرا أن الحل الوحيد لهذه القضية يتلخص بضرورة الاتجاه لحل الدولتين.