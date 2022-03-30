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باسم خشان يترشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء

Category: سیاسة

Date: 2022-03-30T12:37:13+0000
باسم خشان يترشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي للنائب المستقل عن محافظة المثنى، باسم خشان، يوم الأربعاء، ترشح الأخير لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة المرتقبة.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نعلن ترشح النائب المستقل باسم خشان لمنصب رئيس مجلس الوزراء العراقي وبدعم من اغلب الاخوة المستقلين".

وأضاف مخاطباً العراقيين "وفي هذه اللحظة ندعوكم للوقوف معه والعمل على إنجاح هذه التجربة الفريدة التي يشهدها بلدنا".

تجدر الإشارة إلى أن النائب باسم خشان متوافق مع الإطار التنسيقي والقوى والنواب المتحالفين معه، على مقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية والتي أخفق المجلس بانعقادها اليوم الأربعاء لعدم اكتمال النصاب القانوني، كما فشلت الجلسة السابقة التي عقدت يوم السبت الماضي للغرض نفسه بسبب عدم اكتمال النصاب أيضاً.

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