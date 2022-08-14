باسم خشان لشفق نيوز: تعرضت لاعتداء عبر مسلحين من سرايا السلام

شفق نيوز/ اتهم النائب المستقل باسم خشان، اليوم الاحد، "سرايا السلام" الجناح العسكري التابع للتيار الصدري بتنفيذ محاولة اعتداء مسلح عليه في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وقال خشان لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر من سرايا السلام يحملون اسلحة بينها بي كي سي، اعتدوا علي مساء اليوم، دون إصابات".

وأوضح خشان، أنه "كان في زيارة الى الطبيب مع أخيه واثنين من أولاد عمه بسيارة خاصة، دون حمايات"، مؤكدا "تم تشخيص المعتدين على أنهم من سرايا السلام".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم الأحد، بتعرض النائب باسم خشان وشقيقه فاهم وهو شيخ عشيرة، إلى اعتداء من قبل مجهولين في محافظة الديوانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن باسم خشان وشقيقه فاهم برفقة اثنين آخرين، تعرضوا لهجوم من قبل عدد من الأشخاص أثناء مراجعتهم لطبيب في الديوانية.

وأضاف أن المهاجمين اعتدوا على خشان بالضرب، ما دفعه للرد بإطلاقات نارية لتفرقهم من سلاحه الشخصي.

وعقب الحادث دعت عشيرة البركات التي يرأسها فاهم خشان أبناءها إلى "التجمع فوراً في المضيف مع حمل السلاح".