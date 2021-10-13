باستناء الصدر.. زعماء الشيعة يجتمعون في منزل العامري ويلوحون بالمقاطعة

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، عن عقد زعماء شيعة بارزين اجتماعا مساء يوم الأربعاء في منزل زعيم تحالف فتح هادي العامري باستثناء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، مشترطا عدم ذكر اسمه، إن "زعماء شيعة بارزين عقدوا اجتماعا في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري بشأن الانتخابات".

وأوضح أن "الاجتماع ضم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس هيئة الحشد فالح الفياض، ورئيس مجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، إضافة إلى العامري".

وأضاف المصدر أن "الاجتماع ناقش نتائج الأولية الانتخابات التي أعلنت عنها المفوضية"، مبينا أن الزعماء الشيعة المجتمعين "رفضوا النتائج الأولية التي أعلنت عنها المفوضية وسط فوضى وتخبط بالإجراءات".

وتابع بالقول، إن "المجتمعين أكدوا على عدم ثقتهم بالمفوضية، وبانتظار النتائج النهائية التي ستعلن في الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار المناسب بوقتها، وقد يصل إلى مقاطعة العملية السياسية".

ووفق النتائج الأولية، فإن "الكتلة الصدرية" جاءت في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، يليها تحالف "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب المنحل في المرتبة الثانية بين القوائم الانتخابية بـ 43 مقعدا، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ37 مقعداً، وبعده الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ32 مقعدا.

ورفضت فصائل وقوى شيعية ضمن تحالف "الفتح" نتائج الانتخابات. وتقول إن المضي بها من شأنه تعريض السلم الأهلي للخطر في البلاد، وهو ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع شيعي - شيعي.