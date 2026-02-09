باستثناء القانونية.. البرلمان يرجئ توزيع أعضاء اللجان لما بعد تشكيل الحكومة

شفق نيوز- بغداد

أكدت النائب عن كتلة الإعمار والتنمية، زينب الخزرجي، أن مجلس النواب سيصوّت في الجلسة المقرر عقدها اليوم الأحد، على أعضاء اللجنة القانونية النيابية فقط، رغم أن جدول الأعمال يتضمن توزيع النواب على اللجان دون تسميتها.

وعزت الخزرجي، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، هذا التوجه، إلى تأخر رؤساء الكتل السياسية في تقديم أسماء مرشحيهم من النواب لشغل عضوية اللجان النيابية.

وقالت الخزرجي، إن عدد اللجان النيابية يبلغ 25 لجنة، وسيتم حسم عضوية بقية اللجان تباعاً بعد اكتمال تقديم أسماء المرشحين من قبل الكتل السياسية.

ووفق النائب عن الكتلة، فإن تسمية رؤساء اللجان النيابية ستُؤجَّل إلى ما بعد تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرة إلى أن الجلسات القادمة ستشهد تسمية اللجان النيابية بشكل متتالٍ.

وخلصت الخزرجي، إلى أن عملية استكمال تشكيل اللجان البرلمانية قد تستمر لمدة تصل إلى شهر، لحين حسم جميع اللجان بشكل كامل.