باستثناء الصدريين.. منزل المالكي يحتضن اجتماعاً مهماً يضم القوى الفائزة بالانتخابات

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم السبت، عن احتضان منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اجتماعاً جديداً غداً يضم جميع القوى الفائزة بالانتخابات باستثناء التيار الصدري.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن القوى السياسية كافة، وليس الشيعية فقط، سوف تعقد يوم غد الاحد، اجتماعاً مهماً في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالعاصمة بغداد، لمناقشة التطورات السياسية والطعون بنتائج الانتخابات.

وأوضح المصدر، أن جميع القوى السياسية الفائزة بالانتخابات من السنة والشيعة والكورد سوف يحضرون الاجتماع، باستثناء الصدريين.

وأشار المصدر، إلى عدم امكانية حضور الصدريين في حال وجهت اليهم الدعوة.

وسبق أن احتضن منزل المالكي الاسبوع المنصرم اجتماعاً للقوى الشيعية المنضوية تحت مظلة "الإطار التنسيقي".

ويضم الإطار التنسيقي معظم القوى الشيعية في العراق باستثناء التيار الصدري.

وكانت القوى السياسية المنضوية في الإطار قد اعترضت على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة بعد خسارتها الكثير من المقاعد.