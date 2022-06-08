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باريس ترغب بتوسيع تدريس اللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية العراقية

Category: سیاسة

Date: 2022-06-08T12:22:33+0000
باريس ترغب بتوسيع تدريس اللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية العراقية

شفق نيوز/ أعربت نيكول دورانتون عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيسة مجموعة الصداقة العراقية الفرنسية، يوم الأربعاء، عن رغبة بلادها في توسيع تدريس اللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية العراقية.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء الكاظمي اليوم وفد مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة دورانتون، بحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية.

وذكر البيان أن اللقاء شهد مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة جهود الحكومة العراقية في اطلاق سياسات معالجة آثار التغير المناخي، والخطط الحالية للإصلاح الاقتصادي، حيث أشار الوفد إلى دعم فرنسا لهذه التوجهات الإصلاحية في الاقتصاد العراقي.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث التعاون العسكري، والأمني، وأهمية تطوير العمل والتعاون في ملاحقة عمليات تحركات إرهابيي داعش، ومنع الأشخاص الساعين إلى الالتحاق بفلولهم الإرهابية.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن العراق يولي أهمية كبيرة للشراكة مع فرنسا، وتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية.

وأعربت رئيس وفد مجلس الشيوخ من جانبها، عن أهمية التطوير والتعزيز اللذين شهدته العلاقات العراقية الفرنسية في ظل الحكومة العراقية الحالية، مشيرة إلى أولوية استثمار الزخم الذي أطلقه مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، وضرورة البناء على مقرراته وتوسعتها.

كما أشارت إلى رغبة الجانب الفرنسي في مدّ التبادل الثقافي مع العراق وتوسيع تدريس اللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية العراقية، وتطوير التعاون الثنائي في هذا الإطار.

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