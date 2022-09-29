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باريس تدين القصف الايراني على اقليم كوردستان وتدعو لاحترام سيادة العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-09-29T08:43:38+0000
باريس تدين القصف الايراني على اقليم كوردستان وتدعو لاحترام سيادة العراق

شفق نيوز / أدانت فرنسا، اليوم الخميس، الضربات الإيرانية "العشوائية" التي استهدفت اقيم كوردستان العراق، وطالبتها باحترام سيادة البلد واستقرار الاقليم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة "فرانس برس"، إن "فرنسا تدين الضربات الكثيفة التي تبنّتها إيران ونُفّذت في إقليم كوردستان المتمتّع بالحكم الذاتي، في انتهاك صارخ لسيادة العراق والقانون الدولي، مستهدفة المدنيين بشكل عشوائي".

وأضاف البيان "تدعو باريس إلى احترام سيادة وسلامة أراضي العراق، واستقرار وأمن منطقة كوردستان".

وأسفرت الضربات التي تبنّتها طهران عن "13 ضحية بينهم امرأة حامل و58 جريحاً معظمهم من المدنيين، بينهم أطفال دون سنّ العاشرة"، حسبما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان الأربعاء.

وتحدّث الجهاز عن "إطلاق أكثر من 70 صاروخاً بالستياً وقاذفة طائرات بدون طيار من الأراضي الإيرانية على أربع مراحل".

وتنتقد أحزاب وتنظيمات معارضة كوردية إيرانية يسارية تنتقد بشدّة الوضع في إيران على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر مشاركة مقاطع فيديو للتظاهرات التي تشهدها إيران حالياً منذ وفاة الشابة مهسا أميني منتصف أيلول/سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

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