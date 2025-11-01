بارزاني يأمل بالتوصل لاتفاق بين الاطراف بعد الانتخابات "لإنقاذ العراق من أزماته"

شفق نيوز - دهوك

أعرب الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم السبت، عن أمله بأن تُسفر الانتخابات المقبلة عن تفاهم بين الأطراف المخلصة "لإنقاذ العراق من أزماته.

وقال بارزاني في كلمة ألقاها خلال لقائه اليوم عددا من رجال الدين في محافظة دهوك، إن "الانتخابات عملية في غاية الأهمية، يقرر فيها الشعب مصيره، ونحن نرغب أن يكون شعبنا حراً في اختياره، ويمارس حقه الديمقراطي بحرية تامة".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا ينظر إلى الانتخابات كوسيلة للحصول على المناصب، بقدر ما يسعى إلى أن يُظهر قوته وثقله الشعبي للدفاع عن حقوق شعب كوردستان والعراق".

وأكد بارزاني أنه "بعد عام 2003 سعينا لبناء عراق جديد، وكتبنا دستوراً دائماً عالج معظم القضايا، وكنا نؤمن بأنه لو طُبّق الدستور فعلياً لكان العراق قد تجاوز معظم أزماته، لكن للأسف لم يحدث ذلك".