بارزاني يؤكد للسفير البريطاني إجراء الانتخابات الكوردستانية في موعدها

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الأحد، مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن نتائج زيارته إلى بغداد.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني في أربيل أندرو بيسلي، أعرب السفير البريطاني في العراق عن تقديره لزيارة الرئيس بارزاني إلى بغداد ولقاءاته مع الطرفين.

وأشار البيان إلى أن بارزاني بحث خلال اللقاء نتائج زيارته لبغداد، وفيما يتعلق بالعملية السياسية في إقليم كوردستان، أكد بارزاني على إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في موعدها.

وكانت الأحداث والتطورات الإقليمية والتهديد الإرهابي ومستقبل تواجد قوات التحالف من بين المواضيع الأخرى التي تناولها الاجتماع، وفقا للبيان.