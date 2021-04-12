بارزاني يؤكد ضرورة التوصل إلى رؤية مشتركة لمستقبل العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، على ضرورة أن تتوصل القوى السياسية العراقية إلى رؤية مشتركة لمستقبل البلاد.

جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات منفصلة أراها بارزاني مع رئيس التجمع المدني للاصلاح سليم الجبوري، ورئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي ورئيس المجلس الاعلى العراقي همام حمودي والامين العام لحزب الوفاق الوطني اياد علاوي ورئيس تحالف العزم خميس الخنجر، وذلك في ثالث أيام زيارته لبغداد.

واشار بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، الى ان الاجتماعات ناقشت اخر التطورات السياسية والامنية في البلاد والانتخابات المقبلة وعلاقات اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية العراقية والحوارات لحل مشكلات اربيل وبغداد ومخاطر داعش وعلاقات العراق مع دول المنطقة والعالم.

وجدد بارزاني التأكيد خلال الاجتماعات على رؤيته الخاصة لحل مشكلات العراق بان من الضروري ان تصل القوى والاطراف السياسية والمكونات العراقية لرؤية وتفاهم مشترك لمستقبل العراق تضمن الاستقرار والتعايش وقبول البعض للبعض الاخر، لافتا الى من اجل هذا الهدف يجب ان يستفيد الجميع من الاخطاء والتجارب السابقة، عادا بغداد عمقا استراتيجيا لكوردستان لحل مشكلاتها.

واشار البيان الى ان بارزاني شدد على انه بعد 18 عاما من انهيار النظام السابق وبناء العراق الجديد، يتوجب انهاء المرحلة الانتقالية والبدء بمرحلة جديدة في البلاد يتم فيها الاعمار وتقديم الخدمات لجميع العراقيين في المناطق كافة بالاستفادة من ثرواتها البشرية والطبيعية الغنية، وان يستعيد العراق مكانه ومكانته على المستويين الاقليمي والدولي.

ولفت البيان الى ان القادة العراقيون كانوا متوافقين مع رأي رئيس الاقليم بان يعملوا برؤية مشتركة لمستقبل افضل للعراق وبوجود الارادة السياسية والتفاهم المشترك يمكن ازالة العوائق امام العملية السياسية، مضيفين انهم اوردوا امثلة على ذلك كتمرير قانون الموازنة العراقية العامة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية وحل مجلس النواب.

ووصفت القوى والاطراف العراقية زيارة بارزاني الى بغداد بانها فرصة لتجديد شبكة العلاقات بين القوى السياسية والعمل المشترك من اجل العبور بالبلاد لمرحلة افضل تضمن الاستقرار والاعمار والتقدم والشراكة ومشاركة الجميع في العملية السياسية وادارة البلاد على اساس المواطنة والمصالح المشتركة، متمنين ان تكون للزيارة نتائج مثمرة وان تستمر مثل هذه الزيارات واللقاءات من اجل خلق مواقف مشتركة وتهيئة الارضية لتفاهم مشترك.