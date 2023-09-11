بارزاني يؤكد دعمه للسوداني خلال لقاء رومانوسكي: أنتظر خطوات لتصحيح الاوضاع في كركوك

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، مع كل من سفيري الولايات المتحدة الامريكية وايران، على حدة، الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة والعلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني استقبل اليوم الاثنين في منتجع صلاح الدين في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، سفير ايران لدى العراق محمد كاظم آل صادق والوفد المرافق له، مبينا ان ال صادق عبر عن شكره لبارزاني واقليم كوردستان لتقديم التسهيلات والخدمات للزوار الايرانيين واكد على تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان وايران.

وأضاف ان الأوضاع السياسية في المنطقة والعلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية الاتحادية وضرورة حل المشكلات بين الجانبين كانت محورا اخر من محاور الاجتماع.

على صعيد اخر اشار بيان صادر عن مقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، الى ان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل اليوم الإثنين في منتجع صلاح الدين باربيل سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى العراق الينا رومانوسكي ووفد مرافق لها، مبينا ان الجانبين تبادلا الآراء بشان الاوضاع السياسية في المنطقة والعراق والمشكلات والعوائق امام العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق الاتحادي واعتماد الحوار من اجل حل المشكلات بين الجانبين.

وأضاف البيان ان السفيرة الامريكية اعربت عن دعم بلادها للحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان بهدف الاستمرار في الحوار والمفاوضات والتوصل للحلول المناسبة وخصوصا فيما يتعلق بالموازنة والمشكلات العالقة الاخرى.

واشار البيان الى ان رومانوسكي اعربت عن قلقها بشأن التوترات والاحداث التي حصلت في كركوك وسقوط ضحايا من المواطنين فيها.

ونوه البيان الى ان بارزاني عبر بهذا الصدد عن تأكيد دعمه لمحمد شياع السوداني واعلن ان الحوارات من اجل التوصل لحل المشكلات ستستمر، مؤكدا انه بانتظار ان يتم اتخاذ خطوات مناسبة لتصحيح الاوضاع وحماية استقرار كركوك واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين تسببوا في حصول تلك التعقيدات واراقة دماء مواطني كركوك.

ولفت البيان الى ان الاوضاع السياسية الداخلية للاقليم والعلاقات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وضرورة وحدة الصوت الداخلي للاقليم وحل المشكلات كانت محورا اخر في الاجتماع، مبينا ان بارزاني شدد على انه لن يدخر جهدا في دعمه لحل المشكلات الداخلية للاقليم ورأى ان من الضروري اختيار طريق الحوار والاعتدال لحل المشكلات.