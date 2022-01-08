بارزاني يؤكد خلال لقائه الحلبوسي والخنجر على مراعاة مصلحة العراق واستقراره

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، وفداً رفيع المستوى من تحالفي "تقدم" و"عزم" في مصيف صلاح الدين باربيل مؤلفا من: محمد الحلبوسي، وخميس الخنجر، واحمد الجبوري.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للزعيم الكوردي، أنه خلال اللقاء جرى تبادل للآراء حول التطورات في الساحة السياسية العراقية، وخطوات عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأضاف البيان أنه في اللقاء ذاته تم التأكيد على ضرورة التقريب بين المكونات العراقية، ومراعاة مصلحة وإستقرار البلاد.