بارزاني يأسف لعدم تشكيل حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بسبب "المشاكل والخلافات"

شفق نيوز - اربيل

أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، عن أسفه لعدم تشكيل حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية الجديدتين لغاية الآن بسبب "المشاكل والخلافات الكبيرة" بين الأطراف والقوى السياسية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "ميزوبوتاميا" بنسخته الـ11 الذي انطلقت فعالياته في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان بمشاركة 800 طبيب وخبير محلي ودولي.

ويركز المؤتمر، الذي يستمر يومين، على آخر التطورات الصحية والطبية في العالم، مع مناقشة سبل علاج الأمراض الشائعة والسيطرة عليها.

وتطرق الزعيم الكوردي في كلمته الى الاوضاع الداخلية للإقليم والعراق عامة، قائلا إنه رغم إجراء الانتخابات الا انه لم تتشكل حكومة لا في الإقليم، ولا في بغداد، لان المشاكل والخلافات كثيرة في هذا الجانب، وينبغي أن نكون صريحين أمامكم وامام شعبنا".

وأضاف أنه "نبذل الجهود لإنهاء تلك الخلافات من خلال إيجاد حل ملائم لها لنخرج من هذه الازمة في اقليم كوردستان وفي بغداد".

وأكد الزعيم الكوردي، أن الوضع في المنطقة متوتر، ولا نأمل أن تندلع حرب فيها بين اي طرف، لأن أسوأ شيء هو الحرب، معربا عن امله بان يتم حل الخلافات بين تلك الدول من خلال الحوار والسلم لأن الحرب لا تصب في مصلحة أحد.