بارزاني يوجه بحصر الموقف الرسمي للحزب الديمقراطي بالمتحدث محمود محمد

شفق نيوز/ وجّه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الثلاثاء بحصر المواقف السياسية الرسمية الصادرة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالمتحدث الرسمي باسم الحزب محمود محمد.

وقال الزعيم بارزاني في رسالة نشرها مقره اليوم ووردت نسخة إلى وكالة شفق نيوز، إن "بعض التصريحات والآراء كانت تنشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي غالبا ما كانت تُفسر على أنها مواقف وآراء الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأضاف "هنا نعلن لجميع الأطراف أن أي تصريحات وآراء تصدر من هنا أو هناك تحت أي مسمى أو صفة لا علاقة لها بسياسة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولا ينبغي اعتبارها على أنها الرأي الرسمي للحزب".

وتابع مسعود بارزاني بالقول إن "المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو فقط من يعبر عن سياسة الحزب، ومواقفه الرسمية".