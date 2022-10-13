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بارزاني يؤكد دعمه لرئيس الجمهورية: اتمنى أن تمضي العملية السياسية الى مرحلة ايجابية

Category: سیاسة

Date: 2022-10-13T15:39:57+0000
بارزاني يؤكد دعمه لرئيس الجمهورية: اتمنى أن تمضي العملية السياسية الى مرحلة ايجابية

شفق نيوز/ هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الخميس في اتصال هاتفي الدكتور لطيف رشيد لانتخابه رئيسا للجمهورية .

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن بارزاني تمنى خلال الاتصال الموفقية لرئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد.

واكد بارزاني دعمه وتمنياته بأن تمضي العملية السياسية في العراق الى مرحلة ايجابية.

وانتخب مجلس النواب العراقي، في جلسة عقدها اليوم الخميس، عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية وذلك بعد مخاض عسير طال أكثر من عام كامل على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

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