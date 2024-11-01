بارزاني يهاتف رئيس مجلس النواب العراقي الجديد ويبحث معه القوانين والتشريعات المتأخرة

شفق نيوز/ أجرى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني والسيد محمود المشهداني، الرئيس الجديد لمجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً ناقشا فيه تمرير القوانين والتشريعات.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه خلال الاتصال الهاتفي، أعرب بارزاني عن دعمه وتهانيه للمشهداني بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي. فيما شكر الرئيسُ الجديد لمجلس النواب العراقي مواقف الزعيم الكوردي ودعمه لمعالجة الخلافات وانتخاب رئيس البرلمان.

كما تم التأكيد خلال الاتصال على معالجة وحسم القضايا العالقة وكذلك تمرير القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطنين العراقيين بكافة مكوناتهم وتسهم في حل الخلافات داخل العملية السياسية العراقية، بحسب البيان.