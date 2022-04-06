بارزاني يهاتف اياد علاوي للاطمئنان على صحته

شفق نيوز/ عبر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاربعاء، عن سعادته لنجاح العملية الجراحية التي اجراها السياسي العراقي اياد علاوي بعد انتكاسة حالته الصحية ونقله الى الاردن للمعالجة في احدى مسشفياتها.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، اتصل، اليوم، هاتفياً بالدكتور اياد علاوي للاطمئنان على حالته بعد ان تم نقله الى الاردن نتيجة لانتكاسة صحية.

وأشار البيان إلى أن بارزاني عبر عن سروره لنجاح العملية الجراحية التي اجريت لعلاوي في احدى المستشفيات الاردنية، متمنيا له الشفاء والصحة التامة.