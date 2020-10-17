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بارزاني يهاتف الكاظمي لملاحقة المتورطين بحرق مقر "البارتي"

Category: سیاسة

Date: 2020-10-17T13:16:37+0000
بارزاني يهاتف الكاظمي لملاحقة المتورطين بحرق مقر "البارتي"

شفق نيوز/ قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لملاحقة المتورطين في إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد.

وجاء في بيان صادر عن بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، "أدينُ، وبأشد العبارات، الاعتداء الذي ارتكبته فئة خارجة عن القانون بهجومها على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وإحراقه، وحرق علم كوردستان في بغداد".

وأضاف، أن "إحراق علم كوردستان وتدنيسه والإساءة لأقدس رموز كوردستان، والاعتداء على مقر حزب قدمَ تضحيات جِسام من أجل التخلص من النظام الديكتاتوري ونضاله في سبيل تأمين الحقوق المشروعة لشعب كوردستان، هو اعتداء جلي وواضح على المبادئ الديمقراطية ومحاولة لنسف التعايش والسلم الاجتماعي في العراق الاتحادي".

وتابع بارزاني بالقول، "تحدثتُ، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الاعتداء، وطالبتُ بأن تشرع الجهات المعنية بالتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذا الاعتداء". 

وكان العشرات من أنصار الحشد الشعبي قد اقتحموا المقر الواقع في حي الكرادة وسط بغداد وأضرموا النيران في المقر والعلم الكورردي احتجاجا على تصريحات للقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري.

وجاء الحادث بعد دعوات متكررة لحسابات على منصات التواصل الاجتماعي محسوبة على فصائل في الحشد مقربة من إيران، بينها "ربع الله" و"صابرين نيوز" للاحتجاج أمام مقر الحزب في بغداد. 

وكان زيباري دعا الحكومة العراقية خلال مقابلة تلفزيونية، إلى تنظيف المنطقة الخضراء من فصائل "ميليشياوية حشدية"، بسبب تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية.



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