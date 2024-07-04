بارزاني يبحث مع الحلبوسي اختيار رئيس للبرلمان

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، مع رئيس حزب التقدم محمد الحلبوسي، في بغداد تطورات السياسي في العراق.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء ناقش الوضع السياسي في العراق، ومسألة تعيين رئيس مجلس النواب، فضلا عن تنفيذ والتزام الأطراف باتفاق ائتلاف إدارة الدولة.

ووصل مسعود بارزاني، صباح أمس الأربعاء، الى العاصمة الاتحادية بغداد، والتقى كبار القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين، وأكد في تصريحات اطلقها أثناء الزيارة أنه وجد "حسن نية" من قبل الاطراف السياسية لحلّ الخلافات القائمة منذ سنوات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.