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بارزاني يعود إلى أربيل بعد زيارة حافلة باللقاءات في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-04-12T16:53:08+0000
بارزاني يعود إلى أربيل بعد زيارة حافلة باللقاءات في بغداد

شفق نيوز/ عاد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء الاثنين، الى اربيل عائدا من زيارة الى بغداد استمرت لثلاثة ايام عقد فيها اجتماعات ولقاءات مع الرئاسات الثلاث وكبار القادة والمسؤولين في البلد.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد زيارة دامت ثلاثة ايام الى بغداد وعقد لقاءات واجتماعات مع رؤساء الجمهورية والحكومة العراقية ومجلس النواب والقادة وكبار المسؤولين للقوى والاطراف السياسية العراقية، عاد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مساء الاثنين والوفد المرافق الى اربيل".

وقال البيان ان بارزاني تباحث خلال الاجتماعات مع القادة ومسؤولي البلاد بشأن الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والصحية العراقية ومشكلات اربيل – بغداد ومخاطر الارهاب واهمية خلق رؤية وتفاهم مشترك لمستقبل العراق، مضيفا انه طرح للنقاش المكانة والعلاقات الدولية العراقية.

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