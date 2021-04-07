بارزاني يعلن التزام إقليم كوردستان بما يتمخض عنه الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن

شفق نيوز/ اعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الأربعاء التزام الإقليم بما يتمخض عنه الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن من نتائج.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع لحكومته، "بقناعتنا ان المخاطر مازالت مستمرة على العراق واقليم كوردستان ونرى من الضروري استمرارها في دعم اربيل وبغداد"، مبينا أنه "سوف نطبق نتائج الحوار الاستراتيجي مثلما يتم الاتفاق عليه".

ومن المقرر ان تنطلق اليوم الأربعاء الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وتتناول الجولة الجديدة من المحادثات التي ستجري عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة، والمسائل السياسية والتعاون في مجالي التعليم والثقافة، في وقت تصاعدت فيه الدعوات البرلمانية للتركيز على جدولة إخراج القوات الأجنبية من البلاد في الحوار بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تغريدة له على “تويتر”، عن بدء استئناف الحوار الستراتيجي العراقي الأميركي اليوم الاربعاء: “أتطلع للتحدث مع نظيري العراقي فؤاد حسين في إطار الحوار الستراتيجي العراقي الأميركي، سنستعرض التقدم في جميع المجالات في علاقاتنا الستراتيجية”.