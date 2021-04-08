بارزاني يرحب بالجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي العراقي - الأمريكي: خطوة مهمة وتقدم ايجابي

شفق نيوز/ رحب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، بالجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين العراق وامريكا، عادا اياه خطوة مهمة وتقدما ايجابيا لمستقبل العلاقات والمصالح المشتركة في جميع المجالات.

وكتب بارزاني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعته وكالة شفق نيوز، ان الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي خطوة مهمة وتقدم ايجابي لمستقبل العلاقات والمصالح المشتركة في جميع المجالات.

وأعلن بارزاني عن الترحيب بهذا الحوار ومساندته له، متمنيا له النجاح والنتائج المثمرة في جميع الأوجه.