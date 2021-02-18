بارزاني يحذر من هجمات جديدة يستعد لها داعش في العالم أجمع

شفق نيوز/ حذر القائد العسكري في قوات البيشمركة الكوردية اللواء سيروان بارزاني، اليوم الخميس، من موجة هجمات جديدة يخطط لشنها تنظيم "داعش" في مختلف انحاء العالم.

ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن القيادي العسكري في البيشمركة سيروان بارزاني قوله، إن "تنظيم داعش حظي بفرصة اعادة تنظيم صفوفه في العراق"، مشيراً إلى أنه بات "يشكل تهديداً على العالم أجمع، من خلال احتمال شن موجة جديدة من الهجمات".

وحذر سيروان بارزاني المتمركز مع قواته بالقرب من اربيل، أن "المتطرفين يستغلون الهدوء في العمليات العسكرية ضد داعش بسبب وباء كورونا للخروج من مخابئهم بين المدنيين، وترتيب صفوفهم تحت قيادة مركزية تعمل في المناطق الجبيلة في العراق".

وذكرت "التايمز" في تقرير لها باللغة الانجليزية وترجمته وكالة شفق نيوز، أن البيشمركة تقدر عديد مسلحي داعش بأكثر من سبعة الاف مقاتل في العراق، غالبيتهم نجو من هجوم القوات العراقية خلال عمليات تحرير الموصل في العام 2017".

وقال سيروان بارزاني للصحيفة البريطانية، أن تنظيم داعش ما زال يشكل "تهديدا كبيرا".

واللواء سيروان بارزاني هو المسؤول عن القطاع السادس في مناطق مخمور وجبال قاراجوخ التي ما زالت معرضة لهجمات من "داعش".