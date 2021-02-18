سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بارزاني يحذر من هجمات جديدة يستعد لها داعش في العالم أجمع

Category: سیاسة

Date: 2021-02-18T16:53:06+0000
بارزاني يحذر من هجمات جديدة يستعد لها داعش في العالم أجمع

شفق نيوز/ حذر القائد العسكري في قوات البيشمركة الكوردية اللواء سيروان بارزاني، اليوم الخميس، من موجة هجمات جديدة يخطط لشنها تنظيم "داعش" في مختلف انحاء العالم.

ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن القيادي العسكري في البيشمركة سيروان بارزاني قوله، إن "تنظيم داعش حظي بفرصة اعادة تنظيم صفوفه في العراق"، مشيراً إلى أنه بات "يشكل تهديداً على العالم أجمع، من خلال احتمال شن موجة جديدة من الهجمات".

وحذر سيروان بارزاني المتمركز مع قواته بالقرب من اربيل، أن "المتطرفين يستغلون الهدوء في العمليات العسكرية ضد داعش بسبب وباء كورونا للخروج من مخابئهم بين المدنيين، وترتيب صفوفهم تحت قيادة مركزية تعمل في المناطق الجبيلة في العراق".

وذكرت "التايمز" في تقرير لها باللغة الانجليزية وترجمته وكالة شفق نيوز، أن البيشمركة تقدر عديد مسلحي داعش بأكثر من سبعة الاف مقاتل في العراق، غالبيتهم نجو من هجوم القوات العراقية خلال عمليات تحرير الموصل في العام 2017".

وقال سيروان بارزاني للصحيفة البريطانية، أن تنظيم داعش ما زال يشكل "تهديدا كبيرا".

واللواء سيروان بارزاني هو المسؤول عن القطاع السادس في مناطق مخمور وجبال قاراجوخ التي ما زالت معرضة لهجمات من "داعش".

related

عبد المهدي يعول على الشركات الالمانية: تحظى بتقدير العراق لجودتها وصناعاتها

Date: 2019-08-20 15:05:38
عبد المهدي يعول على الشركات الالمانية: تحظى بتقدير العراق لجودتها وصناعاتها

الرئاسات الثلاث تؤكد على موقف للدولة العراقية من "الحرب بالوكالة"

Date: 2019-08-22 16:35:32
الرئاسات الثلاث تؤكد على موقف للدولة العراقية من "الحرب بالوكالة"

نائب أنباري يتهم قوات بالحشد بـ"تغييب" مئات المواطنين: قادة داعش أسياد في الخضراء

Date: 2021-02-15 14:08:32
نائب أنباري يتهم قوات بالحشد بـ"تغييب" مئات المواطنين: قادة داعش أسياد في الخضراء

عبد المهدي يبحث مع مبعوث امريكي "القضاء على بقايا داعش"

Date: 2019-12-05 19:36:37
عبد المهدي يبحث مع مبعوث امريكي "القضاء على بقايا داعش"

عبدالمهدي يبحث مع وفد اوربي كبير محاكمة عناصر داعش

Date: 2019-07-24 15:33:52
عبدالمهدي يبحث مع وفد اوربي كبير محاكمة عناصر داعش

إيران تربط هجمات داعش الاخيرة بالعراق بقرار إخراج الامريكان

Date: 2020-05-04 13:06:38
إيران تربط هجمات داعش الاخيرة بالعراق بقرار إخراج الامريكان

العراق مهدد بـ"ضربة هائلة" والأمم المتحدة تحذر

Date: 2019-08-29 14:22:02
العراق مهدد بـ"ضربة هائلة" والأمم المتحدة تحذر

العشائر توجه رسالة لبغداد وأربيل: انتماءات جديدة لداعش ومناطقنا تواجه خطراً محدقاً

Date: 2019-05-23 18:28:01
العشائر توجه رسالة لبغداد وأربيل: انتماءات جديدة لداعش ومناطقنا تواجه خطراً محدقاً