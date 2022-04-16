بارزاني يحث على مواصلة الحوارات والتفاهمات لحل الخلافات السياسية بالعراق

شفق نيوز/ حث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم السبت، الأحزاب والقوى السياسية العراقية على مواصلة الحوارات والتفاهمات لحل الخلافات والمضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية ومنها تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد في مصيف صلاح الدين بمحافظة أربيل مساء اليوم.

وفقا لبيان صادر عن مكتب عبد الله فإنه تم خلال اللقاء إستعراض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والأحداث الأخيرة على الساحة العراقية، فضلاً عن بحث الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

وأفاد عبدالله بأن، الزعيم بارزاني أكد على دعمه الكامل للمؤسسة التشريعية، وحث اللجان والكتل النيابية لبذل المزيد من الجهود لإقرار القوانين والتشريعات التي تتعلق بالجانب الخدمي وتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع محافظات العراق، مشيراً إلى أنه تم خلال اللقاء الحديث عن ضرورة مواصلة الحوارات والتفاهمات بين القوى والأحزاب الوطنية وأطراف العملية السياسية لإستكمال الإستحقاقات الدستورية وحل الخلافات والمشاكل السياسية.

وتابع نائب رئيس المجلس، بأنه جرى بحث مسألة كركوك وأهمية إستمرار التعاون والتكاتف بين جميع المكونات لتعزيز الأمن والإستقرار والنهوض بواقع المدينة بما يليق بتاريخ المحافظة ومكانتها وخصوصيتها.