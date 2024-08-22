بارزاني يحتضن اجتماعاً في أربيل لحسم ملف انتخاب رئيس البرلمان

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، عن اجتماع وصفه بالمهم يجمع كل من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ورئيس حزب السيادة خميس الخنجر، لمناقشة حسم انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "الإجتماع يعقد في أربيل اليوم الخميس، ويحضره نواب لمناقشة حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان وجهود بارزاني في توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية خاصة السنية – السنية".

وأضاف أن "الاجتماع سيكون مهماً لحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، بخاصة أن تدخل بارزاني كوسيط لحل هذه الأزمة مدعوم من قبل الإطار التنسيقي وأغلب الأطراف السياسية السنية".

ومنذ أن قررت المحكمة الاتحادية العليا في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي، ولغاية الآن، لم يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد له بسبب الخلافات بين الكتل السنية على المنصب.

وعقد مجلس النواب عدة جلسات لانتخاب رئيس جديد له إلا أنها جميعاً لم تفضي إلى حسم الأزمة، بسبب تمسك كتلة "تقدم" البرلمانية بزعامة رئيس المجلس السابق محمد الحلبوسي بالمنصب كاستحقاق لها، فيما ترى كتلة "السيادة" بزعامة خميس الخنجر وكتل سنية أخرى أن المنصب استحقاق للمكون السني وليس لحزب أو كتلة.

وكان الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، قد أمهل الكتل السنية فترة محددة لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، إلا أن ذلك لم ينهي الخلافات السنية.

ومؤخراً تدخل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني لتقريب وجهات النظر السنية والاتفاق على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، حيث وصل إلى العاصمة بغداد في 3 تموز/ يوليو الماضي في زيارة هي الأولى بعد غياب ستة سنوات، والتقى خلالها كبار القادة السياسيين والمسؤولين العراقيين، وتمكن بارزاني من جمع الحلبوسي والخنجر في اجتماع واحد في محاولة لإنهاء أزمة الخلاف على منصب رئيس مجلس النواب.