سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بارزاني يبحث مع وفد "الامة العراقية" مواجهة التحديات امام الانتخابات والعملية السياسية

Category: سیاسة

Date: 2021-07-31T15:22:51+0000
بارزاني يبحث مع وفد "الامة العراقية" مواجهة التحديات امام الانتخابات والعملية السياسية

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مع وفد رفيع من حزب الامة العراقية برئاسة امينه العام محمود حسين رضا العكيلي التحديات امام الانتخابات المقبلة العملية السياسية في العراق.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي استقبل في مصيف صلاح الدين وفدا رفيعا من حزب الامة العراقية برئاسة امينه العام محمود حسن رضا العكيلي، وبحث الجانبان الأوضاع السياسية وآخر التطورات في العملية السياسية العراقية.

واضاف البيان ان الجانبين ناقشا التحديات امام العملية السياسية والانتخابات العراقية المقبلة، وسلطا الضوء على ضرورة حماية الاستقرار في العراق ومنع تعميق الأزمات.

وتابع البيان أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على التنسيق والتواصل بين الأطراف لمواجهة التحديات.

related

مستشار بارزاني: منتقدو حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية يحاولون استغباء الشارع العراقي

Date: 2021-01-02 14:14:01
مستشار بارزاني: منتقدو حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية يحاولون استغباء الشارع العراقي

سياسي: علاوي مرفوض من الكورد والسنة ويتعامل معهم بفوقية عالية

Date: 2020-02-22 09:53:57
سياسي: علاوي مرفوض من الكورد والسنة ويتعامل معهم بفوقية عالية

مسعود بارزاني: من يستهزئ بقيم شعب كوردستان سيدفع الثمن

Date: 2020-10-17 12:01:18
مسعود بارزاني: من يستهزئ بقيم شعب كوردستان سيدفع الثمن

جهات سياسية عراقية تندد بإحراق مقر الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

Date: 2020-10-17 08:44:29
جهات سياسية عراقية تندد بإحراق مقر الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

الديمقراطي الكوردستاني يؤشر تراجع قوى سياسية عن تأييد إجراء الانتخابات بموعدها

Date: 2021-06-11 11:45:01
الديمقراطي الكوردستاني يؤشر تراجع قوى سياسية عن تأييد إجراء الانتخابات بموعدها

مسعود بارزاني يأمل تحقق أمرين من الإنتخابات العراقية

Date: 2021-06-26 10:38:27
مسعود بارزاني يأمل تحقق أمرين من الإنتخابات العراقية

الجبوري لعلاوي: بارزاني انتصر على جميع خصومه ومنع العبادي الولاية الثانية

Date: 2020-02-23 18:42:15
الجبوري لعلاوي: بارزاني انتصر على جميع خصومه ومنع العبادي الولاية الثانية

العبادي يرد على كتاب بارزاني

Date: 2020-10-28 12:04:24
العبادي يرد على كتاب بارزاني