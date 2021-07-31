بارزاني يبحث مع وفد "الامة العراقية" مواجهة التحديات امام الانتخابات والعملية السياسية

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مع وفد رفيع من حزب الامة العراقية برئاسة امينه العام محمود حسين رضا العكيلي التحديات امام الانتخابات المقبلة العملية السياسية في العراق.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي استقبل في مصيف صلاح الدين وفدا رفيعا من حزب الامة العراقية برئاسة امينه العام محمود حسن رضا العكيلي، وبحث الجانبان الأوضاع السياسية وآخر التطورات في العملية السياسية العراقية.

واضاف البيان ان الجانبين ناقشا التحديات امام العملية السياسية والانتخابات العراقية المقبلة، وسلطا الضوء على ضرورة حماية الاستقرار في العراق ومنع تعميق الأزمات.

وتابع البيان أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على التنسيق والتواصل بين الأطراف لمواجهة التحديات.