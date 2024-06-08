بارزاني يبحث مع محافظ واسط معوقات استقرار وازدهار المحافظات العراقية

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم السبت، مع محافظ واسط محمد جميل المياحي الأوضاع السياسية والعراقيل والعقبات التي تواجه استقرار وازدهار المحافظات العراقية.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل يوم السبت محافظ واسط محمد جميل المياحي ووفد تحالف واسط اجمل، لافتا الى ان الجانبين بحثا الاوضاع السياسية والعراقيل والعقبات التي تواجه استقرار وازدهار المحافظات العراقية.

واشار البيان الى انه تم خلال اللقاء التأكيد على التنسيق والعمل المشترك بين اقليم كوردستان ومحافظة واسط والمحافظات العراقية الاخرى من اجل تقديم الخدمات الى المواطنين والاعمار وتأمين الاستقرار والازدهار في مختلف المجالات.