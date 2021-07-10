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بارزاني يبحث مع تحالف العزم الانتخابات المقبلة والتحديات الامنية والسياسية في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-07-10T14:33:21+0000
بارزاني يبحث مع تحالف العزم الانتخابات المقبلة والتحديات الامنية والسياسية في العراق

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مع وفد رفيع من تحالف العزم برئاسة خميس الخنجر، اليوم السبت، الانتخابات العراقية المقبلة والتحديات الامنية والسياسية امام العراق.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني استقبل اليوم السبت وفدا رفيعا من تحالف العزم برئاسة خميس الخنجر.

واوضح البيان؛ ان الجانبين ناقشا خلال اللقاء الاوضاع السياسية في العراق واخر التطورات والمتغيرات في العراق والمنطقة، مبينا انهما تبادلا الاراء بشأن الانتخابات العراقية المقبلة والتحديات الامنية والسياسية امام العراق.

واضاف ان الجانبين شددا على ضرورة الاهتمام بالاستقرار في العراق والحاجة الى التنسيق بين جميع الأطراف لاجتياز العراقيل والمشكلات التي تعترض سير العملية السياسية في العراق.

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