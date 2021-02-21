بارزاني يبحث مع بغداد إنشاء سدود جديدة في مناطق بالعراق وكوردستان

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاحد، مع وزير الموارد المائية العراقي، إنشاء سدود جديدة في مناطق بالعراق والإقليم، فضلاً عن آلية حل مسألة تأخر رواتب موظفي السدود في كوردستان.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، موضحة أنه جرى في اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق بين وزارتي الموارد المائية في الحكومة الاتحادية والزراعة والموارد المائية في حكومة كوردستان.

وبحسب البيان، فقد جرى بحث إطلاق المشاريع الاستراتيجية وتأمين متطلبات صيانة السدود و إنشاء سدود جديدة في العراق وإقليم كوردستان.

وأوضح البيان، أن الجانبين بحثا آلية حل مسألة تأخر رواتب موظفي السدود في إقليم كوردستان، والتي لم ترسلها الحكومة الاتحادية منذ عدة أشهر إسوة برواتب موظفي الإقليم.