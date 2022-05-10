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بارزاني يبحث مع السفير الروسي تشكيل الحكومة العراقية ووضع الكورد في سوريا

Category: سیاسة

Date: 2022-05-10T11:15:15+0000
بارزاني يبحث مع السفير الروسي تشكيل الحكومة العراقية ووضع الكورد في سوريا

شفق نيوز/ بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الثلاثاء، مع السفير الروسي لدى العراق الملف السياسي في البلاد والوضع الكوردي في سوريا.

وذكر بيان لمكتب بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اللقاء تضمن بحث الاوضاع السياسية في العراق، وسلط بارزاني الضوء على التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق ومحاولات تشكيل الحكومة الجديدة وعبور هذه التحديات والمشاكل.

وأضاف البيان؛ أنه في محور اخر من الاجتماع تبادل الطرفان الآراء بشأن حل الوضع السوري.

وعبر بارزاني  للوفد الضيف عن ملاحظاته واستيائه عن ما يلف مستقبل الشعب الكوردي في سوريا.

واشار البيان؛ أنه تم بحث علاقات اقليم كوردستان وروسيا والتنسيق بين الطرفين.

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