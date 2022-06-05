بارزاني يبحث مع السفير البريطاني لدى العراق تحديات تشكيل الحكومة الاتحادية

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بمقره في صلاح الدين يوم الأحد، مع السفير البريطاني لدى العراق مارك بريسون ريتشاردسون التحديات التي تواجه تشكيل الحكومة العراقي.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الاجتماع الذي حضره ديفيد هانت القنصل البريطاني في اربيل، ناقش خطوات العملية السياسية العراقية والتحديات والمعوقات التي تواجه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأضاف البيان؛ أن الاجتماع سلط الضوء على قرارات المحكمة الاتحادية العراقية وشدد الرئيس بارزاني على أن الالتزام بالدستور والحوار هو الحل للمشاكل والأزمات في العراق.

وفيما يتعلق بالوضع السياسي في إقليم كوردستان وحقوق الطوائف في إقليم كوردستان، أكد الرئيس بارزاني من جديد التزامه بحماية حقوق جميع الطوائف في إقليم كوردستان، وفقا للبيان.

من ناحيته؛ وبحسب البيان أكد السفير البريطاني في العراق مجدداً التزام بلاده بنتائج زيارة رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان إلى المملكة المتحدة وتطوير العلاقات بين البلدين.