بارزاني يبحث مع الخنجر تنفيذ الاتفاق السياسي بين أطراف تحالف إدارة الدولة

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مع رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، اليوم السبت، الأوضاع السياسية في العراق وخطوات تنفيذ الاتفاق السياسي بين الأطراف المكونة لتحالف إدارة الدولة.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني استقبل اليوم السبت رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر ووفد مرافق له.

واوضح البيان ان الجانبين بحثا الاوضاع السياسية في العراق وسلطا الضوء على خطوات تنفيذ الاتفاق السياسي بين الأطراف المكونة لتحالف ادارة الدولة، مؤكدا على دعم الحكومة العراقية في تنفيذها لذلك الاتفاق.

وأضاف البيان ان العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والالتزام بمبادئ الشراكة والتنسيق بين الأطراف كان محورا آخر في اللقاء بين الجانبين.