بارزاني يبحث مع الحكيم "التغييرات السياسية" في المنطقة

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، التغييرات السياسية والامنية في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر بيان من مقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه في مستهل اللقاء، قدّم الحكيم تهانيه لبارزاني ولشعب كوردستان بمناسبة نجاح انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان والتي أُجريَت في الـ20 من تشرين الأول الحالي، واصفاً إياها بالإنجاز المهم.

وأضاف البيان أنه "خلال اللقاء، تبادل الجانبان الرؤى ووجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق، والعلاقات بين إقليم كوردستان والعراق الاتحادي، إلى جانب آخر المستجدات والتغييرات السياسية والأمنية في المنطقة، وضرورة الحفاظ على استقرار العراق".