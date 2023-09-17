بارزاني و علاوي يؤكدان على حل المشاكل بين اربيل وبغداد قبل تفاقمها

شفق نيوز/ اكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الاحد على ضرورة حل المشاكل بين اربيل و بغداد قبل تفاقمها.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل وفداً رفيع المستوى من الائتلاف الوطني برئاسة اياد علاوي".

واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق وآخر المستجدات ".

وتابع البيان أنه "فيما يخص المشاكل داخل العملية السياسية والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، أكد الجانبان على ضرورة حل المشاكل قبل تفاقمها وفقا للدستور ومن خلال الحوار المستمر".