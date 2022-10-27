بارزاني وعلاوي يتفقان على دعم حكومة السوداني

شفق نيوز / اتفق الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، يوم الخميس، على دعم حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

جاء ذلك، خلال استقبال بارزاني، لعلاوي في مصيف صلاح الدين بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، الحديث عن عدد من الملفات المهمة على الساحة المحلية في مقدمتها تشكيل الحكومة ومهامها المقبلة.

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على "دعم محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة عراقية تلبي طموحات أبناء الشعب، تكون أولى مهامها محاربة الفساد والمفسدين والقضاء على الطائفية السياسية والمحاصصة وحل الخلافات بين بغداد واربيل وتشكيل لجنة حكماء فضلاً عن التهيئة لاجراء انتخاباتٍ مبكرة بقانون ومفوضية انتخابات جديدين".

وبحث اللقاء، أيضاً الاعتداءات المتكررة بين فترة واخرى على مناطق متفرقه من الاقليم حيث اكد علاوي ان تكرار هذه الاعتداءات يمس ويهدد سيادة العراق داعياً الى اتخاذ الاجراءات كافة لمنع تكرارها.