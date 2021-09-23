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بارزاني وعلاوي يبحثان انتخابات اكتوبر والتحديات التي تواجه العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-09-23T14:16:53+0000
بارزاني وعلاوي يبحثان انتخابات اكتوبر والتحديات التي تواجه العراق

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني مع رئيس ائتلاف الوطنية العراقي اياد علاوي، اليوم الخميس، اخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة وسلطا الأضواء على الانتخابات النيابية المقبلة في شهر تشرين الأول المقبل.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل يوم الخميس رئيس ائتلاف الوطنية العراقي اياد علاوي في منتجع صلاح الدين في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

واشار البيان الى الجانبين تبادلا الآراء بشأن آخر التطورات السياسية على المستويين العراقي والاقليمي، مضيفا انهما سلطا الاضواء على انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل والتحديات التي تواجه العراق في المرحلة المقبلة.

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