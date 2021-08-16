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بارزاني وعبد المهدي يبحثان تحديات العملية السياسية العراقية والتطورات الاقليمية

Category: سیاسة

Date: 2021-08-16T12:14:17+0000
بارزاني وعبد المهدي يبحثان تحديات العملية السياسية العراقية والتطورات الاقليمية

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، يوم الاثنين، التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق والتطورات الاقليمية.

وذكر المكتب الاعلامي لبارزاني، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير "استقبل في منتجع صلاح الدين بعاصمة اقليم كوردستان أربيل، رئيس الوزراء الاتحادي الأسبق عادل عبد المهدي، وبحثا معاً الوضع السياسي في العراق والانتخابات القادمة".

وناقش الجانبان، بحسب البيان، "التحديات التي تواجه العملية السياسية، كما تم في الاجتماع تبادل الآراء حول التطورات والتغيرات على مستوى المنطقة".

وتأتي زيارة عبد المهدي لإقليم كوردستان ولقائه ببارزاني، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لعيد ميلاد وتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني "البارتي".

وفي وقت سابق اليوم، وجّه رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، رسالة تهنئة إلى كوادر وأعضاء ومؤيدي الحزب وإلى عائلات الشهداء الأحرار والبيشمركة وشعب كوردستان، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الحزب.

وأكد بارزاني في نص الرسالة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، أن "الانتخابات المقبلة يمكن أن تصبح مخرجاً جيداً للتجديد في العملية السياسية ولترسيخ إرادة المواطنين في التغيير وبلوغ الاستقرار".

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