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بارزاني ورئيس السن للبرلمان العراقي يؤكدان على المبادئ الثلاثة للشراكة في الحكم

Category: سیاسة

Date: 2022-01-04T12:53:34+0000
بارزاني ورئيس السن للبرلمان العراقي يؤكدان على المبادئ الثلاثة للشراكة في الحكم

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الثلاثاء مع رئيس السن في البرلمان العراقي الجديد محمود المشهداني عدد من القضايا التي تخص الشأن السياسي الداخلي للبلاد.

جاء ذلك خلال استقبال بارزاني المشهداني في صلاح الدين، وفقا لبيان صادر عن مكتب الزعيم الكوردي.

وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق بعد الانتخابات، وكيفية انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، وآخر التطورات السياسية.

وأضاف البيان وخلال الاجتماع تم التأكيد على تنفيذ مبادئ المبادئ الثلاثة (الشراكة، التسوية، التوازن)، ومراعاة حقوق واستحقاقات المواطنين والمكونات العراقية.

ووصل وفد تحالف العزم التفاوضي برئاسة محمود المشهداني في وقت سابق من اليوم الى أربيل لاجراء الحوارات والتفاوض مع القوى السياسية الكوردستانية من أجل تشكيل التحالفات، وبحث ملف تشكيل الحكومة الجديدة، واختيار الرئاسات الثلاث.

ومنذ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا - أعلى سلطة قضائية في العراق - على نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2021 شرعت القوى السياسية في البلاد من الشيعة، والكورد، والسنة في مباحثات تشكيل الحكومة الاتحادية عبر لقاءات جمعتها في بغداد والنجف وأربيل.

ويرغب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي احرزت كتلته اعلى المقاعد في الانتخابات الأخيرة بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بينما يرفض الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات بتشكيل حكومة توافق على غرار الحكومات السابقة التي تشكلت بعد العام 2003.

وترفض القوى السياسية الكوردستانية والسنية تأييد موقف أحد القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري، والإطار التنسيقي على حساب الآخر، وتطالب بضرورة الاتفاق بينهما للمضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

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