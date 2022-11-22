بارزاني و"السيادة" يشددان على تكاتف وتعاون السلطات والقوى السياسية من أجل حل مشاكل البلد

شفق نيوز/ زار رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، خلال زيارته إلى بغداد اليوم الثلاثاء، تحالف السيادة، حيث أُستقبل من قبل محمد تميم وزير التخطيط في الحكومة الاتحادية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم اليوم، أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية توحيد مواقف جميع القوى والأطراف على المستوى الوطني العراقي في مواجهة التحديات في كل المجالات وبما يضمن مصالح جميع مكونات العراق.

كما شدد الجانبان على ضرورة تكاتف وتعاون السلطات والقوى السياسية من أجل حل مشاكل البلد بالصورة التي تضمن حقوق المكونات كلها وتحفظ أمن واستقرار البلد، وفقا للبيان.

ووصل رئيس الإقليم في وقت سابق من اليوم الى العاصمة بغداد واجتمع مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

وأعلن بيان صادر عن رئاسة الإقليم في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيبحث خلال زيارته لبغداد مع القيادات والمسؤولين العراقيين، أوضاع البلد وعلاقات ومشاكل أربيل – بغداد والحوار والمساعي الرامية لحلها، وآخر التطورات في المنطقة عموماً، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى.