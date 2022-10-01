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بارزاني والمندلاوي يبحثان العملية السياسية في العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-10-01T18:32:58+0000
بارزاني والمندلاوي يبحثان العملية السياسية في العراق

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، يوم السبت، الاوضاع السياسية في العراق وسبل معالجتها.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزعيم الكوردي استقبل اليوم المندلاوى في أربيل، وهنأه بمناسبة انتخابه لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب متمنين له الموفقية في مهامه الجديدة.

بدوره ثمن المندلاوي دور بارزاني في العملية السياسية العراقية وجهوده في حل السداد السياسي.

واشار البيان الى انه جرى خلال اللقاء أيضا التباحث حول الأوضاع السياسية الحالية في العراق.

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