بارزاني والمالكي يؤكدان على استمرار المشاورات السياسية لمرحلة ما بعد الانتخابات

شفق نيوز- اربيل

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي وصل اربيل، اليوم السبت، على ضرورة استمرار المشاورات السياسية لمرحلة ما بعد الانتخابات.

وقال مقر بارزاني في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن مسعود بارزاني استقبل، اليوم، في پیرمام، نوري المالكي، وخلال الاجتماع، بحث الجانبان نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي ومرحلة ما بعد الانتخابات، وأكدا على ضرورة تسخير نتائج الانتخابات لتصب في خدمة الشعب العراقي.

كما تم تسليط الضوء على الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وتم الاتفاق على استمرار المشاورات ومواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين أطراف العملية السياسية العراقية، وفق ما جاء في البيان.

وفي وقت سابق اليوم، قرر مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية، بالإجماع، ترشيح الأمين العام للحزب نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة.

وتزامن الإعلان مع وصول المالكي إلى أربيل لإجراء مباحثات حول تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان مصدر مطلع قد كشف في وقت سابق عن ثلاثة مرشحين بارزين لتولي رئاسة الحكومة، هم: رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، مبيناً أن الأسبوع المقبل سيشهد حراكاً سياسياً واسعاً لحسم الرئاسات الثلاث.