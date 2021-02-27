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بارزاني والغانمي يشددان على تنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار

Category: سیاسة

Date: 2021-02-27T13:15:16+0000
بارزاني والغانمي يشددان على تنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، في اربيل، اليوم السبت، وزير الداخلية الاتحادي عثمان الغانمي، وشدد الجانبان على ضرورة تنفيذ اتفاق تطبيع الاوضاع في سنجار المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل في مقره في منتجع صلاح الدين باربيل، وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية عثمان الغانمي.

واوضح البيان ان الاجتماع شهد مناقشة الأوضاع الامنية وآخر التطورات في العراق واقليم كوردستان في مواجهة التحديات الامنية والارهاب، مضيفا ان الجانبين شددا على تنفيذ اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار.

واضاف البيان ان العلاقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية كانت محورا آخر لهذا الاجتماع.

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