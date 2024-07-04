بارزاني والعيداني يؤكدان على العمل المشترك بين إقليم كوردستان والبصرة

شفق نيوز/ أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الخميس، على ضرورة تنسيق العمل المشترك بين البصرة ومحافظات إقليم كوردستان.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن بارزاني استقبل اليوم في العاصمة الاتحادية بغداد، محافظ البصرة أسعد العيداني، وجرى خلال اللقاء التباحث حول المستجدات السياسية وأوضاع محافظات جنوب العراق، إضافة إلى نتائج زيارة الرئيس بارزاني إلى بغداد.

كما تم خلال اللقاء، التأكيد على التنسيق والعمل المشترك بين محافظات إقليم كوردستان ومحافظة البصرة وبقية محافظات العراق فيما يتعلق بالمشاريع والخدمات العامة.

ووصل مسعود بارزاني، صباح أمس الأربعاء، الى العاصمة الاتحادية بغداد، والتقى كبار القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين، وأكد في تصريحات اطلقها أثناء الزيارة أنه وجد "حسن نية" من قبل الاطراف السياسية لحلّ الخلافات القائمة منذ سنوات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.