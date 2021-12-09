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بارزاني والصدر يتفقان على خطوة تسبق تشكيل الحكومة

Category: سیاسة

Date: 2021-12-09T17:00:48+0000
بارزاني والصدر يتفقان على خطوة تسبق تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ اكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الخميس، على ضرورة تفعيل الحوار الجاد بشأن التحالفات المقبلة بضمان مصالح العراق وشعبه.

وذكر بيان صادر عن مكتب الصدر ورد لوكالة شفق نيوز، أن الصدر، تلقى اتصالاً هاتفيًا مهمًا من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وتناولا ضرورة التواصل من أجل مصالح العراق والشعب.

وأضاف أن الجانبين "اتفقا على تفعيل الحوار الجاد فيما يخص التحالفات المقبلة بما يضمن مصالح البلد والشعب الذي ينتظر المصادقة على نتائج الانتخابات ليستعيد هيبته وكرامته وتوفير العيش الرغيد".

وخلال الأيام الماضية شهد إقليم كوردستان توافد العديد من وفود الكتل السياسية الشيعية والسنية للتباحث مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني حول آلية تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

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