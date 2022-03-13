سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بارزاني والصدر يتفقان على تشكيل لجنة تقصّي حقائق للوقوف على ذريعة وجود مقرّات إسرائيلية في اربيل

Category: سیاسة

Date: 2022-03-13T11:46:12+0000
بارزاني والصدر يتفقان على تشكيل لجنة تقصّي حقائق للوقوف على ذريعة وجود مقرّات إسرائيلية في اربيل

شفق نيوز/ اتفق الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة تقصّي حقائق للوقوف على ذريعة وجود مقرّات إسرائيلية تمّ استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وذكر المكتب الاعلامي للصدر أن الأخير تلقى اتصالا من مسعود بارزاني، وجرى خلال الاتصال البحث حول ما حصل في أربيل يوم أمس، واتفقا على تشكيل هذه اللجنة.

وتبنى الحرس الثوري الايراني، يوم الاحد، رسمياً الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل .

أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق، يوم الأحد، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل العاصمة موقعاً مدنيا وليست قاعدة إسرائيلية.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فيما يتعلق بالهجوم الجبان على أربيل في 13 آذار/ مارس 2022، بذريعة ضرب قاعدة إسرائيلية بالقرب من القنصلية الأمريكية، نعلن أن الموقع المستهدف كان موقعا مدنيا، وأن هذا التبرير هو فقط لإخفاء هذه الجريمة البغيضة، وأن الدعاية التي يروج لها مرتكبو الهجوم أبعد ما تكون عن الحقيقة.

ودعا المجلس الأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والحكومة والبرلمان العراقي والحكومة الإيرانية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الهجمات والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وزيارة المكان المستهدف، والإعلان عن الحقائق أمام الرأي العام العالمي، واتخاذ موقف قوي إزاء هذا الهجوم.

related

نيجيرفان بارزاني يصل إلى بغداد

Date: 2021-04-10 09:01:21
نيجيرفان بارزاني يصل إلى بغداد

الصدر يتهم جهات مسلحة بزج العراق في حرب اقليمية "خطرة"

Date: 2022-02-03 11:49:29
الصدر يتهم جهات مسلحة بزج العراق في حرب اقليمية "خطرة"

الصدر يؤشر تدخلات إقليمية "مؤكدة" ويعتبرها "إهانة" للعراق

Date: 2021-10-30 18:35:10
الصدر يؤشر تدخلات إقليمية "مؤكدة" ويعتبرها "إهانة" للعراق

نيجيرفان بارزاني يأمل التصويت على الموازنة: تعامل بغداد مع أربيل ليست معاملة إتحادية

Date: 2021-03-31 07:56:26
نيجيرفان بارزاني يأمل التصويت على الموازنة: تعامل بغداد مع أربيل ليست معاملة إتحادية

شبل الزيدي للصدر: الانسحاب من الانتخابات يكون عبر المفوضية

Date: 2021-07-15 13:31:39
شبل الزيدي للصدر: الانسحاب من الانتخابات يكون عبر المفوضية

وكالة: سليماني والصدر ونجل السيستاني اتفقوا على فض الاحتجاجات وابقاء عبد المهدي

Date: 2019-11-09 14:38:49
وكالة: سليماني والصدر ونجل السيستاني اتفقوا على فض الاحتجاجات وابقاء عبد المهدي

قادما من النجف.. الصدر يصل بغداد

Date: 2022-01-26 15:59:53
قادما من النجف.. الصدر يصل بغداد

الصدر يتراجع ويعلن مشاركته بالانتخابات التشريعية

Date: 2021-08-27 13:00:52
الصدر يتراجع ويعلن مشاركته بالانتخابات التشريعية