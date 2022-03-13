بارزاني والصدر يتفقان على تشكيل لجنة تقصّي حقائق للوقوف على ذريعة وجود مقرّات إسرائيلية في اربيل

شفق نيوز/ اتفق الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة تقصّي حقائق للوقوف على ذريعة وجود مقرّات إسرائيلية تمّ استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وذكر المكتب الاعلامي للصدر أن الأخير تلقى اتصالا من مسعود بارزاني، وجرى خلال الاتصال البحث حول ما حصل في أربيل يوم أمس، واتفقا على تشكيل هذه اللجنة.

وتبنى الحرس الثوري الايراني، يوم الاحد، رسمياً الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل .

أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق، يوم الأحد، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل العاصمة موقعاً مدنيا وليست قاعدة إسرائيلية.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فيما يتعلق بالهجوم الجبان على أربيل في 13 آذار/ مارس 2022، بذريعة ضرب قاعدة إسرائيلية بالقرب من القنصلية الأمريكية، نعلن أن الموقع المستهدف كان موقعا مدنيا، وأن هذا التبرير هو فقط لإخفاء هذه الجريمة البغيضة، وأن الدعاية التي يروج لها مرتكبو الهجوم أبعد ما تكون عن الحقيقة.

ودعا المجلس الأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والحكومة والبرلمان العراقي والحكومة الإيرانية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الهجمات والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وزيارة المكان المستهدف، والإعلان عن الحقائق أمام الرأي العام العالمي، واتخاذ موقف قوي إزاء هذا الهجوم.