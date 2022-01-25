بارزاني والصدر يتباحثان هاتفياً بشأن التطورات السياسية

شفق نيوز/ تباحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الثلاثاء، في آخر التطورات السياسية وخطوات تشكيل الحكومة العراقية، بعد أن أقرّت المحكمة الاتحادية العليا شرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب وما تمخض عنها.

وذكر المكتب الخاص للصدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفيًا من مسعود بارزاني، وجرى خلاله مناقشة أهم القضايا التي تخص التطورات السياسية في العراق وضرورة توحيد الصف الوطني في المرحلة الراهنة بما يخدم مصلحة العراق وشعبه".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء، ردّ دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان المقدمة من قبل النائب باسم خشان واعتبار الجلسة شرعية واختيار رئاسة البرلمان شرعياً، كما قررت تحميل تكاليف الدعوى للنائب باسم خشان.

وقالت المحكمة إن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع احكام الدستور.

والغت المحكمة الاتحادية القرار الولائي القاضي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الصدر في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز "مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية".

واضاف، "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا ما زال مفتوحاً أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم.. وسيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون فكلا للتبعية وكلا للعنف وكلا لخرق القانون".