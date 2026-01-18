بارزاني والشرع يستعرضان هاتفياً مستجدات الأوضاع في سوريا

شفق نيوز- دمشق

بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مساء اليوم الأحد، مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي، حقوق الكورد وآخر التطورات في سوريا.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن الجانبين استعرضا خلال هذا الاتصال آخر المستجدات في سوريا، مع التركيز على وحدة البلاد وتنوعها واستقرارها.

من جانبه، أشاد الرئيس بارزاني بالانتخابات الرئاسية رقم (13) لعام 2026، والتي تضمن حقوق وخصوصية الشعب الكوردي في سوريا.

وقبل قليل، وقع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، اتفاقاً بين حكومته وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ينصّ على أن مؤسسات الدولة السورية ستتولى إدارة محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.

وبحسب المصادر، فإن أبرز بنود الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية يتضمن الاتفاق جملة من البنود السياسية والأمنية، أبرزها إعلان وقف شامل وفوري لإطلاق النار على جميع الجبهات ونقاط التماس، بالتوازي مع انسحاب التشكيلات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية إلى شرق نهر الفرات، تمهيداً لإعادة انتشارها.

وفي الشق العسكري والأمني، ينص الاتفاق على دمج عناصر قوات سوريا الديمقراطية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي، بعد إخضاعهم للتدقيق الأمني، مع منحهم الرتب والمستحقات وفق الأصول، مع التأكيد على مراعاة خصوصية المناطق ذات الغالبية الكوردية.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد اجتماع ثلاثي في دمشق، ضم المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، حيث جرى بحث التطورات الميدانية وسبل خفض التصعيد، بما يحفظ وحدة الأراضي السورية.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد استقبل، مساء يوم أمس السبت، كلاً من مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ومحمد إسماعيل رئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)، والوفد المرافق لهما.

وتأتي هذه الاجتماعات المكثفة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان لما تحظى به حكومة إقليم كوردستان من ثقة واشنطن وقوات سوريا الديمقراطية على حد سواء، كما تربطها علاقات وثيقة مع تركيا، وهي طرف فاعل رئيسي في الأزمة.

فيما جاءت هذه الاجتماعات تزامناً مع تطورات ميدانية متسارعة في سوريا متمثلة بتقدم قوات الجيش السوري في ريف الرقة الشرقي والغربي، ودخلت عدداً من البلدات والقرى ذات الأهمية التكتيكية، مع فرض حظر للتجول في المناطق التي بسطت سيطرتها عليها.

هذا ووصل كل من توم باراك وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، صباح أمس السبت، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان في زيارة رسمية.